EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le déplacement du Clermont Foot à Reims avec France Bleu Pays d'Auvergne

Le Clermont Foot se déplace à Reims et espère réitérer le coup de la saison dernière en s'imposant pour la deuxième journée de Ligue 1.

Le Clermont Foot se déplace à Reims se dimanche 20 août 2023, pour la 2e journée de Ligue 1. L'occasion réitérer la performance de la saison dernière sur cette même pelouse et aller chercher les premiers points de la saison. Malgré la défaite face à l'AS Monaco, le Clermont Foot a montré de bonnes choses et veut confirmer qu'il faudra compter sur lui cette saison. Un match à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.

