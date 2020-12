EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le déplacement du FC Nantes sur la pelouse du Stade de Reims

Le FC Nantes et le Stade de Reims même combat. Les deux équipes qui s'affrontent, ce mercredi soir au stade Auguste-Delaune, sont dans une situation critique avec 5 matchs sans succès et aucun but marqué dans le jeu depuis plus de 350 minutes. Et le temps commence à presser pour les Canaris.

Le FC Nantes de Moses Simon et Renaud Emond (image) qui se déplace, ce mercredi, à Reims reste sur cinq matchs sans succès mais n'a plus enchaîné six rencontres sans victoire depuis mars-mai 2018.

Après un premier tiers de championnat oscillant entre le terne et le catastrophique, le FC Nantes a l'obligation de se racheter, ce mercredi soir, sur la pelouse d'une équipe elle aussi en déperdition, le Stade de Reims. Et si les Jaune et Vert veulent glaner leur premier succès en Champagne, dans l'élite, depuis 1978, il leur faudra produire un bien meilleur football que depuis 5 rencontres et surtout montrer plus de détermination.

Les Canaris privés de Coulibaly, Abeid et Augustin

Fidèle à ses principes, Patrick Collot, ne dérogera pas du 4-3-3 contre l'avant-dernier de la Ligue 1. "Le changement de système vise à rassurer notre dispositif défensif parce qu'on prenait trop de buts et qu'il fallait arrêter l'hémorragie, indique l'Avignonnais. Cela ne nous a pas empêchés d'en prendre un [contre Dijon, ndlr] mais j'ai trouvé ça plutôt cohérent." Avant d'ajouter : "Ce que j'ai vu aujourd'hui me laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir."

Et ce n'est pas Jean-Charles Castelletto, à nouveau titulaire en défense qui va dire le contraire. "J’ai vu la différence entre les matches que j’ai disputés avant et celui de dimanche, détaille l'ancien Brestois. Contre Dijon, on se parlait plus, on revenait plus dans le bloc. Patrick Collot prend plus de temps pour nous dire ce qu’on ne fait pas bien et ce qu’on doit améliorer." Mais entre parler et jouer, il y a un monde. Et le déplacement à Reims en dira plus sur les capacités des Jaunes à transposer leurs paroles en actes. Ce qui n'était pas leur fort, ces derniers mois.

Les Canaris à la recherche de leur première victoire depuis plus d'un mois