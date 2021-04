EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le derby de la survie pour le FC Nantes contre le Stade Rennais

Le FC Nantes de Ludovic Blas et Pedro Chirivella n'a plus gagné sur la pelouse du Stade Rennais depuis le 28 septembre 2013.

Et si c'était le dernier avant un bon moment ? Une défaite dans ce 80e derby breton, ce dimanche au Roazhon Park, enfoncerait un peu plus le FC Nantes vers une relégation, à six journées du dénouement de cette saison comme aucune autre. "Il ne faut pas se mentir, on est proche de la Ligue 2, soupire l'attaquant Randal Kolo Muani. Mais ce match-là, il est à part, sur et en dehors du terrain. Il n'y a rien qu'à voir sur les réseaux sociaux. Il va falloir se battre avec le cœur, être soudés et avoir envie." Ne serait-ce que pour les supporters des Canaris qui avaient vécu un calvaire en janvier 2020 lors de la dernière confrontation entre les deux équipes à Rennes.

Les Canaris n'ont plus gagné au Roazhon Park depuis le 28 septembre 2013 (1-3).

"Le groupe est prêt pour livrer un grand match dans ce derby face à Rennes, assure l'entraîneur Antoine Kombouaré. Il faudra des actes forts sur le terrain. L’idée c’est d’être solide, de ne pas prendre un but et d'aller poser des problèmes à Rennes." Pour y parvenir et faire tomber les Rouge et Noir pour la première fois depuis plus de sept ans, le Kanak pourra compter sur l'ensemble de son effectif. "J'aime bien me dire que sur un match tout est possible", confie l'ex-défenseur qui compte s'appuyer sur l'exploit réalisé à Paris pour permettre aux Jaunes de s'accrocher dans la lutte pour le maintien.

Les Canaris en quête d'un exploit pour ne pas être distancé dans la course au maintien