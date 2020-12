EN DIRECT - Ligue 1 : Suivez le derby Lorient - Rennes avec France Bleu Armorique

Un derby breton se tient ce dimanche après-midi (17h) au Moustoir pour la 16e journée de Ligue 1. Rennes se déplace à Lorient pour se rapprocher des places européennes après ses deux victoires consécutives face à Nice et Marseille. Relégables, les Morbihannais vendront chèrement leur peau.

Enzo Le Fée pris par Clément Grenier et Adrien Hunou

Le Stade Rennais dispute son deuxième derby breton de ce début de saison. Après la victoire contre Brest au Roazhon Park fin octobre, les Rennais se déplacent cette fois dans le Morbihan, à Lorient, pour affronter des Merlus relégables. Forts de deux succès consécutifs en Ligue 1, les Rouge et Noir ont retrouvé la confiance avant ce derby. Malgré sa défaite à Paris en milieu de semaine, Lorient reste sur une défaite probante à domicile (3-0) contre Nîmes le week-end dernier. Suivez ce match sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et de Clément Gavard (So Foot).

Le direct radio

Le direct action par action