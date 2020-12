EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le dernier match de l'année 2020 du FC Nantes face à Lyon

Qu'il semble loin ce mois de septembre 2019 où le FC Nantes frappait un grand coup sur la Ligue 1 en s'installant provisoirement en tête du championnat à l'issue de leur premier succès en terre lyonnais depuis 24 ans. "Le contexte est tout à fait différent", concède le gardien Alban Lafont. Et comment lui donner tord. Cette saison, les Canaris sont plus qu'à la peine. Sevrés de victoires depuis sept matchs, autant dire une éternité, les joueurs de Pascal Collot se compteraient même d'un match nul, ce mercredi soir, face à des Lyonnais inarrêtables en cette fin d'année.

Pour ce qui sera "[s]on dernier match à la tête du FC Nantes" avant l'arrivée de Raymond Domenech, l'Avignonnais de 53 ans a un plan : miser sur une défense solide et opérer en contre-attaques. "On va essayer de faire un minimum d'erreurs sinon on sera en difficulté, analyse l'intérimaire qui devra faire sans son meilleur buteur, Ludovic Blas, et Fabio, suspendus. Il va falloir être proches les uns des autres, les lignes serrées et compactes. Et quand on arrivera à sortir du pressing lyonnais, l'utilisation du ballon sera très importante." Sa conservation aussi, pour éviter de se faire piéger en contre-attaque, la spécialité lyonnaise du moment.

France Bleu, le seul diffuseur de tous les matchs du FC Nantes

Olympique Lyonnais - FC Nantes : une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan avec Florian Cazzola au Parc Ol, Clément Lebas et leurs consultants, dès 20 heures pour 3 heures de commentaires, d'analyses et de débats.

Fréquences : Nantes (101.8), Saint-Nazaire (88.1), Guemene-Penfao (105.3), Chateaubriant (98.6), Angers (88.5), Mareuil-sur-Lay (101.5) et Les Sables-d'Olonne (99.9). © Radio France - Florian Cazzola

Un rebond contre Lyon pour atténuer une triste année 2020 ?