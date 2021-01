EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le dernier match de la phase aller du FC Nantes à Montpellier

Un point et aucun but encaissé, voilà les deux satisfactions des Canaris à l'issue du 40è derby breton à la Beaujoire, en milieu de semaine. C'est maigre, très maigre, mais en ce moment on se contente de peu chez les Jaunes. Et un bis repetita à Montpellier, ce samedi soir, ne déplairait visiblement pas au nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech.

Une attaque inoffensive depuis huit matchs

"On a affaire à une équipe du niveau de Rennes, analyse le technicien de 68 ans. Je dirais même que par rapport à Rennes, ils ont des arguments offensifs plus forts. Ils ont plus de monde, donc il va falloir être encore plus vigilant sur la solidarité défensive."

La stat' : le FC Nantes reste sur 9 matchs sans victoire, une première depuis janvier-mars 2014.

Pour son deuxième match à la tête des Jaune et Vert, l'ex-sélectionneur des Bleus devrait reconduire une équipe assez similaire à celle alignée contre Rennes. Placardisé sous Christian Gourcuff, l'international malien Kalifa Coulibaly est donc pressenti pour épauler Randal Kolo Muani en attaque.

En espérant que cela dynamise un secteur de jeu qui n'a plus été décisif depuis huit rencontres. "Il va falloir offensivement trouver des solutions, essayer d’être plus réaliste et marquer", s'accorde d'ailleurs à dire Mehdi Abeid, conscient qu'un énième mauvais résultat en terre héraultaise pourrait faire basculer son équipe dans la zone rouge.

L'ultime rencontre de la phase aller entre le Montpellier HSC de Michel Der Zakarian et le FC Nantes de Raymond Domenech est à suivre, ce samedi soir dès 20h30, en intégralité sur France Bleu Loire Océan en compagnie de Florian Cazzola au stade de la Mosson, de Clément Lebas et de sa bande de consultants, en studio.

Les Canaris n'ont plus gagné depuis plus de deux mois