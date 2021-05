EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le dernier match de la saison entre Bordeaux et Reims

Pour que les Girondins de Bordeaux ne se maintiennent pas, c’est "un concours de circonstances à douze inconnues qu'il faudrait", résumait Jean-Louis Gasset après la victoire face à Lens. Il existe bien un scénario où les Marine et Blanc, en déplacement ce dimanche à Reims pour la 38è journée de Ligue 1, jouent les barrages. Il faudrait une catastrophe industrielle avec une défaite par plus de quatre buts à Reims, un match nul entre Lorient et Strasbourg, un match nul ou une victoire de Brest face au PSG, et une victoire de Nantes face à Montpellier. "Mais avec tout ce qu’on a vécu cette saison, ne nous déconcentrons pas maintenant", se désole l’entraîneur bordelais.