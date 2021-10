EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match des 140 ans entre Bordeaux et Nantes

Les Girondins de Bordeaux reviennent de la trêve internationale pour un double événement : le match de Ligue 1 face à Nantes et le match des légendes pour fêter les 140 ans du club, ce dimanche. À l'occasion de ce dernier, de nombreuses anciennes gloires seront présentes mais pas Zinédine Zidane comme cela était pressenti. En Ligue, les Marine et Blanc restent sur une lourde défaite face à Monaco (0-3) et n'ont gagné qu'une fois cette saison en championnat. Le derby de l'Atlantique est à vivre avec Yon Ecenarro, aussi connu pour être à l'origine du compte Twitter NandoChachalana et Yvan Plantey à partir de 14h30 sur France Bleu Gironde avec une prise d'antenne dès 13h30 pour une rediffusion de l'émission spéciale sur les 140 ans du club.