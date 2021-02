EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match des équipes en convalescence entre le FC Nantes et l'OM

Victorieux à Angers, le weekend dernier, le FC Nantes a l'occasion de confirmer son regain de forme, ce samedi après-midi face à Marseille, autre équipe convalescente. En cas de second succès, les hommes d'Antoine Kombouaré pourraient quitter la zone rouge et regarder devant eux.

Après son succès contre Angers (1-3), le FC Nantes peut enchaîner un second succès consécutif, ce samedi après-midi contre Marseille, ce qui constituerait une première depuis plus d'un an.

La métamorphose opérée par Antoine Kombouaré depuis son arrivée au FC Nantes va-t-elle se confirmer, ce samedi après-midi contre l'Olympique de Marseille ? "Marseille, ça reste Marseille, alerte l'entraîneur des Jaunes Antoine Kombouaré. C'est une grande équipe, avec de grands joueurs. L’OM est sixième nous, nous sommes toujours dix-huitièmes. On est plus malades qu'eux." Mais les Canaris auront des arguments à faire valoir, sur leur pelouse, à condition de rééditer la même performance que dans le derby des Pays de la Loire, une semaine plus tôt, où ils avaient été plus mordants et avaient réalisé un match plein pour la première fois de la saison.

"On doit être tueurs, poursuit le milieu de terrain Ludovic Blas. Avant, on était trop gentils, je pense. On allait au duel mais il faut aller agresser les adversaires, dès le début du match comme à Angers. Il n’y a pas de temps à perdre, on est dans la ligne droite finale, il faut tout donner sur le terrain." Ne serait-ce que pour balayer cette série de neuf réceptions sans succès, la pire de la longue histoire des Jaune et Vert.

Le FC Nantes n'a perdu qu'un seul de ses six derniers matchs contre l'Olympique de Marseille.

Un deuxième succès d'affilée pour la première fois depuis plus d'un an ?