EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match des Girondins de Bordeaux à Montpellier sur France Bleu Gironde

En s'imposant en Bourgogne, les Girondins ont mis fin, coupe de France comprise, à une longue série de huit matchs sans victoire. Et se sont sans doute épargné quelques sueurs froides.

Bordeaux a gagné quatre place au classement et compte neuf points, soit trois victoires d'avance, sur le FC Nantes, barragiste.

Reste maintenant à savoir ce qu'il veut faire de sa fin de saison. Et le déplacement à Montpellier, 9ème, dira si la victoire de Dijon n'aura été qu'un sursaut ou si elle peut marquer le début d'une série.

Pour le milieu de terrain Yacine Adli, l'objectif de la 8ème place reste accessible. "_Ce qui est fou, c'est que quand tu sors d'une passe avec un mois et demi sans victoire, t'as l'impression d'être largué et puis avec une victoire, tu te dis qu'ils sont juste là. Donc on va tout donner et essayer d'être ambitieux un maximum. On a perdu contre Montpellier à l'aller chez nous (ndlr : 0-2), on sait aussi que c'est un match important pour le coach et le staff. Donc on va tout faire pour prendre des points là-bas et prendre notre revanche._"

Suivez les matchs des Girondins de Bordeaux sur France Bleu Gironde. © Radio France - Bénédicte Courret

Montpellier-Bordeaux, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde avec Yvan Plantey et Julien De Jong.