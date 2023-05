EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Clermont Foot à Brest

Six victoires et un match nul, bilan exceptionnel du Clermont Foot sur les sept dernières journées de Ligue 1 de football, à confirmer ce dimanche après-midi à Brest.

Le Clermont Foot , 8e au classement, se déplace à Brest ce dimanche 21 mai pour le compte de la 36e journée du championnat de Ligue 1. Coup d'envoi du match à 15h. Suivez la rencontre en direct :

Le Clermont foot reste sur une série impressionnante en championnat, en l'occurrence six victoires et un match nul lors des sept dernières rencontres. Le club auvergnat n'a plus connu la défaite depuis plus de deux mois maintenant. En face, Brest est à la lutte pour le maintien, 15e avec cinq points d'avance sur le premier relégable. En clair, le club breton peut valider son maintien dès cette rencontre face à Clermont.

