EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Clermont Foot à Lille

Le Clermont Foot se déplace à Lille ce dimanche 6 mars pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 de football. Coup d'envoi à 17h05, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Clermont reste sur un match nul à domicile face à Bordeaux et continue à lutter pour le maintien. En face, Lille, encore en course en Ligue des champions, est seulement 8e au classement de la Ligue 1, et reste sur trois matches sans défaites, dont deux victoires.

