EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Clermont Foot à Lyon

Le Clermont Foot, qui n'a plus gagné une rencontre de Ligue 1 depuis début octobre, se déplace à Lyon ce dimanche après-midi.

Pas de trêve, pas de repos, les footballeurs de Ligue 1 enchaînent les rencontres, même pendant ces fêtes de fin d'année, pour rattraper le retard à cause du Mondial au Qatar. Quatre jours après sa défaite à domicile face à Lille , ce dimanche 1er janvier, le Clermont Foot se déplace sur la pelouse de Lyon pour la 17e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 17h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Clermont a perdu son match de reprise, mais ce n'est le seul. Le club auvergnat a connu un début de saison en fanfare, un début aujourd'hui en trompe l'œil tant les résultats ne sont pas bons depuis l'automne. Le Clermont Foot n'a plus gagné depuis le 9 octobre, face à Auxerre, et n'a pris depuis que trois points en cinq rencontres de championnat. Bilan, une 11e place au classement. Lyon est de son côté dans une dynamique inverse. Après un début de saison gâché, Laurent Blanc est arrivé. Le club reste sur trois victoires en cinq rencontres de Ligue 1 et une 8e place au classement.

