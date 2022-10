EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Clermont Foot face à Brest

Ce dimanche 23 octobre, pour la 12e journée du championnat de Ligue 1, le Clermont Foot reçoit Brest. Coup d'envoi du match à 15h. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

A ce jour, Clermont réussi son début de saison. Après quasiment trois mois de championnat et onze rencontres disputés, le club auvergnat est 8e de la Ligue 1 avec un bilan flatteur de cinq victoires, deux nuls et quatre défaites. Les Clermontois restent surtout sur trois matches aboutis, deux victoires face à Ajaccio et à Auxerre, et un nul à Monaco.

En face ce dimanche, Brest en lanterne rouge (une victoire, trois nuls et déjà sept défaites). Le club vient de limoger son entraîneur Michel Der Zakarian . Il est pour l'heure remplacé par un trio d'intérimaire Julien Lachuer - Yvan Bourgis - Bruno Grougi.

Suivez le match action par action

