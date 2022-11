EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Clermont Foot face à Montpellier

Ce dimanche 6 novembre, le Clermont Foo t reçoit Montpellier pour la 14e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 15h. Suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

ⓘ Publicité

Au classement, le Clermont Foot connait un bon début de saison, avec une 9e place de Ligue 1 mais reste sur un mois d'octobre mi-figue mi-raisin. Après deux succès face à Ajaccio et Auxerre, le club auvergnat a enchaîné deux nuls et une défaite. En face ce dimanche, Montpellier n'est pas au mieux, avec une 14e place et surtout cinq défaites d'affilée.

Écoutez le match sur France Bleu Pays d'Auvergne

loading

Suivez le match action par action

loading

loading

loading

Retrouvez toute l'actualité de du Clermont Foot sur francebleu.fr