EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Clermont Foot face à Toulouse

Ce dimanche 4 septembre, le Clermont Foot reçoit Toulouse pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 de football. Coup d'envoi à 15h, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Les deux clubs restent sur deux défaites face aux co-leaders du championnat, Marseille pour Clermont et le PSG pour Toulouse. Après cinq journées, le Clermont foot est au cœur du classement, à la douzième place, avec deux victoires et trois défaites. Toulouse est juste derrière avec une victoire, deux nuls et deux défaites.

