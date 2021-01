EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes contre le RC Lens sur France Bleu Loire Océan

Si le FC Nantes progresse dans le jeu, il ne gagne toujours pas. Dans un stade qui sonnera encore creux, ce dimanche après-midi contre le RC Lens, les Canaris, notamment privés de Moses Simon et Charles Traoré, devront mettre fin à leur série de six rencontres sans succès à La Beaujoire.

Le FC Nantes d'Andrei Girotto et Kader Bamba (image) n'a plus gagné depuis 10 matchs en Ligue 1, sa plus longue série de disette depuis près de 20 ans.

Des progrès mais toujours pas de succès en vue. Si le FC Nantes a montré un visage séduisant après l'ouverture du score montpelliéraine, samedi dernier, il continue d'étendre sa série de disette en Ligue 1, la plus longue depuis juillet-octobre 2001. "On se pose beaucoup de questions là-dessus, confie à ce sujet le milieu de terrain Imran Louza. On joue pour gagner les matches et malheureusement on n’y arrive pas mais on sent que ça tourne." Englués à la dix-septième place, les Canaris seraient bien inspirés de retrouver le plaisir d'empocher les fameux "trois points", ce dimanche après-midi contre le séduisant promu lensois.

En plus de régler ses problèmes d'efficacité dans la surface adverse, les Jaune et Vert devront, enfin, réaliser un match plein pour espérer faire vaciller des Sang et Or très joueurs cette saison. "C’est un des objectifs, de garder la même manière de fonctionner, de jouer, observe Raymond Domenech. C’est un équilibre à trouver mais garder cette qualité sur 90 minutes, c’est mieux." Ce sera même fondamental si ce FC Nantes-là, privé de Moses Simon et Charles Traoré, aspire à mieux qu'à lutter jusqu'au bout pour le maintien.

Le FC Nantes n'a plus perdu à La Beaujoire contre Lens depuis 2001