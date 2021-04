EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes contre Lyon en intégralité sur France Bleu

Que la saison est longue pour le FC Nantes. Sans victoire à domicile depuis six mois, les Jaunes accueillent l'ogre lyonnais, ce dimanche soir, toujours en course pour décrocher son billet pour la prochaine Ligue des Champions. "J’espère qu’on jouera sans pression", lance le milieu Ludovic Blas.

Le FC Nantes du défenseur Nicolas Pallois (à gauche) n'a plus gagné le moindre match dans son stade de la Beaujoire, toutes compétitions confondues, depuis six mois.

Le FC Nantes va devoir se faire violence, ce dimanche soir, s'il ne veut pas aggraver une situation déjà très délicate. Face à un OL dans la lutte pour une qualification en Ligue des Champions, les Canaris vont devoir mettre fin à six mois de disette dans leur antre, un triste record. "Lyon est forcément archi-favori, observe l'entraîneur des Jaunes Antoine Kombouaré. Il faut s’apprêter à souffrir, à être costaud mentalement, parce qu'on va courir après le ballon et beaucoup défendre. Mais il y aura des possibilités de prendre à revers cette équipe."

À l'arrêt après deux revers d'affilée contre le Stade de Reims et le Stade Rennais, le FC Nantes - au complet - est au pied du mur, à trois points de la place de barragiste occupée par Nîmes et à quatre unités des Merlus. "J’espère qu’on jouera sans pression, martèle le meilleur réalisateur des Jaune et Vert, Ludovic Blas. Il ne faut pas qu’il y en ait un qui montre un signe de faiblesse sinon ça peut vite flancher. On est fragile en ce moment, il faut se soutenir et tirer les autres vers le haut." La moindre des choses, si la bande à Alban Lafont aspire à enchaîner une deuxième victoire de rang à domicile face aux Gones.

Le FC Nantes compte une victoire à domicile contre Lyon depuis 2013