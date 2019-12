EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face à Angers

Nantes, France

Si le SCO d'Angers a incontestablement été le tube de l'été et s'est permis le luxe de squatter le podium pendant plusieurs journées de championnat, depuis les hommes de Stéphane Moulin sont rentrés dans le rang. Incapables de gagner le moindre match depuis un mois (1 nul, 3 défaites), le voisin nantais a dévissé au classement et se retrouve aujourd'hui dans le ventre mou du championnat. De bonne augure avant le derby face aux Canaris. "On va essayer de les enfoncer un peu plus", lâche le capitaine Abdoulaye Touré, qui sait que sa formation a l'opportunité d’enchaîner un troisième succès de rang et de passer les fêtes de fin d'année au chaud, confortablement installé dans le premier quart d'un championnat plus indécis que jamais.

Plus de 32.000 personnes attendues à la Beaujoire

Pour cette ultime réception de l'année, les joueurs de Christian Gourcuff pourront compter sur l'aide du fameux 13è homme. Ou plutôt des quelque 33.000 personnes attendues, ce soir à la Beaujoire. Après Dijon et Nîmes, le FC Nantes réussira-t-il la passe de trois en Ligue 1 pour la première fois depuis plus de deux mois et demi ? Privés d'Andrei Girotto (cuisse) et de Kader Bamba (élongation), les Jaunes et Verts ont en tout cas une belle carte à jouer dans ce derby des Pays de la Loire.

Angers n'a jamais remporté le moindre match de Ligue 1 à la Beaujoire. La dernière victoire du SCO à Nantes remonte au 11 novembre 1967.