EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face à Angers SCO

Pour ce 41ème derby des Pays de la Loire, l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Fabio (indisponible jusqu'à la fin de la saison) et Marcus Coco (en phase de reprise) restent à l'infirmerie. Et ce ne sera pas de trop pour faire tomber l'équipe entraînée par Stéphane Moulin et qui reste sur deux succès d'affilée face aux Canaris, une première dans son histoire.

Plus à l'aise à l'extérieur qu'à la Beaujoire, ce Nantes là est paradoxal

"Ce ne sera pas un match facile, prévient le coach des Jaunes et Verts. En plus, on n'a pas réussi à accumuler de la confiance dimanche [face au LOSC, ndlr]. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est être stable et constant. Il ne faut pas lâcher. La confiance, c'est fragile tout comme l'ambiance au sein du groupe." Pour s'épargner une fin de saison sans enjeu, le FC Nantes est quasiment dans l'obligation de s'imposer, ce samedi soir au stade Raymond Kopa. Et ça tombe bien, ces Canaris là sont beaucoup plus à l'aise loin de la Beaujoire, ces derniers temps et n'ont enregistré qu'une seule défaite depuis le début de l'année.

Le parcage visiteurs sera archi-plein, ce samedi soir au stade Raymond Kopa d'Angers. Quelque 600 supporters du FC Nantes sont attendus pour ce derby des Pays de la Loire.

En face, les Angevins veulent poursuivre leur redressement et enchaîner une troisième victoire consécutive, ce qui ne leur est plus arrivé depuis plus d'un an. "C'est une équipe athlétique, puissante et physique, avertit l'arrière gauche de la maison Jaune Charles Traoré. Angers a des qualités, mais nous en avons aussi et nous allons essayer de faire quelque chose là-bas." Pour y parvenir, les coéquipiers de Nicolas Pallois pourront compter sur la bonne forme de leur attaquant, Moses Simon, décisif lors de 7 de ses 13 derniers matchs de Ligue 1. Mais il faudra bien plus aux Nantais s'ils veulent prendre leur revanche sur le SCO et ne pas revivre la même désillusion que face à Lille, la semaine dernière.

Angers SCO - FC Nantes : une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 19 heures, avec Florian Cazzola, Christophe Artous, l'ancien arbitre de Ligue 1 Sébastien Denis et le président du club de supporters Activ Nantes Supports Thierry Tissot.