EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face à l'AS Monaco

Invaincu, cette saison, le FC Nantes se déplace en Principauté, ce dimanche après-midi. D'abord enthousiasmants dans le jeu puis irréprochables dans l'état d'esprit qu'ils ont affiché en seconde période contre Nîmes, les Canaris devront faire sans six joueurs dont Marcus Coco, Imran Louza et Fabio.

Le stade Louis II est une arène à laquelle goûtent peu les Canaris. Ils ne sont plus imposés en Ligue 1 depuis 2009 et n'ont remporté dans leur Histoire seulement 7 petits matchs en 47 rencontres. "Je ne me fis pas au passé ni aux statistiques", balaye Christian Gourcuff, interrogé sur le sujet, qui ne s'est jamais déplacé sur le rocher avec la Maison jaune.

Si le FC Nantes débarque à Monaco, ce dimanche après-midi, avec l’ambition "de les titiller", dixit Abdoulaye Touré, de retour après sa guérison du coronavirus, les Jaune et Vert seront néanmoins amputés d'une partie de leur effectif. Aux blessures d'Anthony Limbombe, de Charly Jan, de Marcus Coco et Kalifa Coulibaly, s'ajoutent les suspensions d'Imran Louza et de Fabio.

Suivez le match en direct sur France Bleu Loire Océan

AS Monaco - FC Nantes : un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan avec Florian Cazzola, Clément Lebas et leurs consultants.

En cas de victoire, le FC Nantes peut consolider sa place dans le top 10