EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face à l'Olympique de Marseille

Qui succédera à Andrei Girotto et Samuel Moutoussamy, derniers buteurs nantais au stade Vélodrome ? Après six matchs sans succès toutes compétitions confondues, le FC Nantes se déplace à Marseille, ce samedi après-midi, avec l'objectif de se rassurer et remonter dans la première partie du classement. Pour y parvenir, les Canaris pourront compter avec un effectif quasiment au complet. Seuls Fabio, Renaud Emond (contracture) et Marcus Coco (en phase de reprise) sont indisponibles pour ce déplacement à quitte ou double.

Surfer sur la bonne série nantaise au Vélodrome

Face à un Olympique de Marseille qui semble inarrêtable depuis plusieurs mois - 14 rencontres sans défaite en championnat -, les coéquipiers d'Alban Lafont tenteront eux d'enclencher une dynamique positive après un début d'année poussif où ils n'ont gagné qu'une rencontre en Ligue 1. "Il faut se rassurer le plus vite possible, lance le coach des Jaunes et Verts, Christian Gourcuff. Nous ne sommes pas en crise, mais en crise de résultats. Et il faut prendre des points le plus vite possible."

Plus de 60.000 personnes sont attendues, ce samedi après-midi pour la réception du FC Nantes au stade Vélodrome de Marseille.

Dans cette optique, le FC Nantes peut s'appuyer sur ses derniers matchs au Vélodrome où il ne s'est plus incliné depuis septembre 2016. Il ne pourra en revanche pas compter sur le soutien de ses supporters, interdits de déplacement après l'usage de fumigènes contre l'Olympique Lyonnais, en Coupe de France.

Olympique de Marseille - FC Nantes : un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan avec Christophe Artous et Florian Cazzola, dès 17 heures.