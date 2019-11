EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face à l'AS Saint-Etienne

Muet en Ligue 1 depuis 274 minutes et en quête d'une victoire depuis plus d'un mois, le FC Nantes accueille l'AS Saint-Etienne, ce dimanche. Si la situation des Canaris est "préoccupante", selon leur entraîneur, Christian Gourcuff, un succès face aux Verts leur permettrait de retrouver le podium.

Les coéquipiers de Nicolas Pallois, Kalifa Coulibaly et Abdoulaye Touré (image) n'a plus marqué en Ligue 1 depuis 274 minutes.

Nantes, France

"Faire un bon résultat ce week-end [contre Saint-Etienne], serait le plus beau cadeau que l'on puisse faire aux supporters", confie le milieu de terrain, Ludovic Blas. A l'occasion des 20 ans d'existence de la Brigade Loire, le principal groupe de supporters du FC Nantes, les Canaris accueillent les Verts de Saint-Etienne, ce dimanche après-midi pour ce "classique" du championnat entre deux équipes qui cumulent 18 titres de champions de France. Pour cette rencontre de la 13è journée de Ligue 1, les Jaunes et Verts - privés de Marcus Coco (croisés), Dennis Appiah (sciatique), Fabio (rupture du tendon rotulien) et Josué Homawoo (reprise) - tenteront de renouer avec la victoire après trois revers consécutifs en Ligue 1. En cas de succès, les hommes de Christian Gourcuff seraient assurés de remonter sur le podium.

Le chiffre : plus de 32.000 personnes sont attendues au stade de la Beaujoire, ce dimanche après-midi.

Suivez le match en direct sur France Bleu Loire Océan