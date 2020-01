EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face à l'AS Saint-Etienne

Nantes, France

Ce sont des Nantais revanchards qui se déplacent dans un chaudron qui sonnera bien creux, ce dimanche après-midi. Face à l'AS Saint-Etienne, les coéquipiers du néo-Canari, Renaud Emond, vont tenter de faire oublier le match aller au cours duquel ils avaient plié après avoir pourtant mené au score par deux fois. Pour y parvenir, les Jaunes et Verts ne pourront toutefois pas compter sur le soutien de leurs supporters puisque le stade Geoffroy Guichard sera entièrement vide, suite à une décision de la commission de discipline de la LFP qui a sanctionné le comportement des supporters stéphanois lors de la rencontre face au Paris SG, le 16 décembre.

Sans Kalifa Coulibaly, avec Renaud Emond et Kader Bamba

"Il faut repartir de bon pied dans l'esprit, le contenu de nos matchs et les résultats, lance Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris. _On a un calendrier très difficile dès le départ_." Le technicien breton a vu juste, car après ce déplacement dans la Loire, les joueurs nantais enchaîneront avec la réception de Lyon en Coupe de France et de Bordeaux en championnat, avant d'aller joueur un match périlleux face au Rennais.

Les Jaunes et Verts seraient donc bien inspirés de ne pas repartir bredouille, histoire de rester dans le top 5, à l'issue de cette 20è journée de championnat. Pour y parvenir, l'ancien coach des Merlus pourra en tout cas compter sur le retour de Kader Bamba et sur son nouvel attaquant, Renaud Emond, tout fraîchement arrivé sur les bords de l'Erdre en provenance du Standard de Liège. En revanche, Kalifa Coulibaly, Nicolas Pallois ou encore Roli Pereira sont indisponibles.