EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face au Dijon FCO

Le FC Nantes est en quête de points pour se rassurer après quatre défaites consécutives. Privés de Nicolas Pallois, Kalifa Coulibaly ou encore Anthony Limbombe, les Canaris auront fort à faire, ce samedi soir, à Dijon, une équipe qui n'a plus perdu sur ses terres depuis le 24 août 2019.

Dijon, France

"Le situation s'est dégradée au classement", concède l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff. Depuis deux mois, les Canaris font quasiment du sur-place en championnat (une victoire en 2020 face à Saint-Etienne, le 12 janvier dernier), la faute à "un calendrier difficile", tente d'expliquer le coach des Jaunes et Verts. Après leur défaite face à Rennes et Paris, les coéquipiers d'Imran Louza ont l'occasion de se relancer face à un mal classé, Dijon, ce samedi soir. Un adversaire qui parait certes à leur portée au regard du classement mais qui est intraitable à domicile depuis le 24 août dernier (9 matchs sans défaite).

à lire aussi FC Nantes : victoire impérative à Dijon

Les Jaunes et Verts restent sur quatre défaites d'affilée

Pour ce quatrième déplacement de l'année toutes compétitions confondues, la bande à Christian Gourcuff est encore amputée d'une partie de son effectif. Marcus Coco et Fabio, absents de longue date, sont toujours à l'infirmerie. Nicolas Pallois, Kalifa Coulibaly, Anthony Limbombe et Dennis Appiah sont eux sur le chemin du retour mais forfaits ce samedi soir.

Après un début d'année compliqué, le FC Nantes, qui reste sur quatre revers consécutifs, est dans l'obligation d'engranger des points au stade Gaston Gérard, sous peine de s'enliser dans la deuxième partie du classement. "Ils sont durs à bouger à domicile, prévient l'ancien Rouge, Mehdi Abeid. On a des armes pour pouvoir faire la différence. On doit s'appuyer sur ce qu'on a fait contre Paris et concrétiser les occasions ratées". Pour renouer avec le succès, les Canaris devront également retrouver une défense imperméable, qui a encaissé 10 buts sur les 4 derniers matchs.