EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face au FC Metz

8 décembre 2019. C'est la date de la dernière victoire des Canaris en Ligue 1 à domicile, face à Dijon (1-0). Depuis les joueurs de Christian Gourcuff n'y arrivent plus. Ils restent sur 5 matchs revers d'affilée toutes compétitions confondues dans leur antre. "Il faut arrêter cette série et gagner", lance l'arrière droit du FC Nantes Dennis Appiah, remis d'une contracture. Pour ne pas faire une croix sur leurs ambitions, les Jaunes et Verts sont dans l'obligation de s'imposer, ce samedi soir face à Dijon. Et pour y parvenir, ils pourront compter sur les retours de cinq joueurs.

Mettre fin à la plus mauvaise série de l'histoire à domicile

"J'espère que c'est la fin du tunnel", confie un Christian Gourcuff heureux de retrouver Nicolas Pallois, Anthony Limbombe, Kalifa Coulibaly, Dennis Appiah et Charles Traoré. Et ça ne sera pas de trop pour stopper cet empilement de défaites à la Beaujoire, le pire de l'histoire du FC Nantes. "Une victoire permettrait d'à nouveau basculer dans la partie haute du classement et d'avoir une fin de saison palpitante", affirme Dennis Appiah. Un succès loin d'être acquis d'avance face à un FC Metz tout feu tout flamme en ce début d'année 2020 et qui a empoché 10 points sur 15 possibles.

Les Canaris ont encaissé 8 buts après la 85è minute, cette saison en Ligue 1, soit plus que toute autre équipe de l'élite.