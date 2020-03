EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face au Lille OSC

Les Canaris veulent enchaîner, une semaine après leur succcès probant face à Marseille (3-1). Le FC Nantes accueille le Lille OSC, ce dimanche après-midi à la Beaujoire, avec l'objectif de glaner un second succès de rang, ce qui ne leur est plus arrivé depuis septembre-octobre 2019.

A la recherche d'un succès à la Beaujoire face au LOSC depuis le 1er mai 2004, les Canaris vont tenter de confirmer leur renouveau, ce dimanche après-midi, face aux Dogues quatrièmes de Ligue 1 qui restent sur 4 victoires lors de leurs 5 dernières rencontres.

Renaud Emond, Marcus Coco et Fabio à l'infirmerie

Après trois mois sans victoire sur leurs terres, les joueurs de Christian Gourcuff vont tenter de vaincre le signe indien à la Beaujoire et de confirmer leur succès net et sans bavure acquis à Marseille (3-1), la semaine dernière. Pour cette rencontre de la 27è journée, le FC Nantes devra toutefois faire sans Fabio (rupture du tendon rôtulien), Marcus Coco et Renaud Emond (en phase de reprise).

Le LOSC n'a perdu qu'un seul de ses 21 derniers matchs contre le FC Nantes.