EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face au Paris SG

Le FC Nantes poursuit son marathon footballistique avant la trêve hivernale. Trois jours s'être rassurés face à Toulouse, les Canaris affrontent, ce mercredi soir, l'ogre parisien. Et la tâche s'annonce très ardue pour les Jaunes et Verts qui n'ont plus battu Paris au Parc des Princes depuis 17 ans.