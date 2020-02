EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face au Paris SG

Nantes, France

Dans un stade la Beaujoire qui sera à guichets fermés pour la seconde fois de la saison - après la réception de l'Olympique de Marseille, au mois d’août -, les Jaunes et Verts espèrent signer un nouvel exploit retentissant face au Paris Saint-Germain. Comme la saison passée (3-2) face au futur champion de France, dans une arène en fusion. Mais la tâche s'annonce plus qu'ardue face à une équipe qui reste sur 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues et qui compte et la meilleure attaque et la meilleure défense de Ligue 1.

Des infirmeries pleines à Nantes et Paris

En quête de rebond après la claque reçue dans le derby breton la semaine dernière, la bande à Christian Gourcuff avance avec des incertitudes grandissantes et notamment en défense (8 buts encaissés en 3 matchs). Et avec un nombre de blessés record cette saison. Après Nicolas Pallois, Kalifa Coulibaly, Fabio, Marcus Coco et Anthony Limbombe, c'est au tour d'Alban Lafont et de Dennis Appiah de rejoindre l'infirmerie des Jaunes et Verts. Le leader du championnat devra lui faire sans Neymar, absent de dernière minute, Thiago Silva et cinq autres joueurs.