EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face au RC Strasbourg

En panne de résultats depuis le début de la saison, le FC Nantes qui reste sur une série de trois matchs sans victoire est dans une position délicate. Les partenaires de Kalifa Coulibaly, absent tout comme Jean-Kévin Augustin et Charles Traoré, accueillent un autre mal classé, le RC Strasbourg, ce dimanche après-midi à la Beaujoire. "On n’est pas dans une période simple, concède le capitaine des Jaune et Vert, Nicolas Pallois. Il faut commencer à se bouger. On a besoin de points. Il faut se mettre en tête qu’il ne faut pas perdre trop de temps non plus, parce que sinon, on va jouer les dernières places."

Irrégulier, perméable en défense et avec des joueurs en déficit de confiance, l'octuple champion de France n'a pas encore trouvé la bonne formule pour définitivement lancer sa 52è saison dans l'élite du football français. Et il devra espérer que ses meilleurs éléments soient dans un bon jour. "J'aimerais avoir des joueurs qui soient à leur meilleur niveau, confie d'ailleurs l’entraîneur des Jaune et Vert. Le collectif en a besoin [...] pour faire des matchs pleins." Un paramètre indispensable au rebond des Canaris qui seraient bien inspirés d'empocher les trois points synonymes de victoire face aux Alsaciens, histoire de s'éviter une fin d'année chaotique.

Les actions chaudes, les buts, l'analyse du match à vivre sur France Bleu Loire Océan

La rencontre entre le FC Nantes et le RC Strasbourg est à suivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan avec Florian Cazzola au stade de la Beaujoire, Clément Lebas et leurs consultants en studio, dès 14h30.

Le FC Nantes reste sur trois rencontres sans victoire en Ligue 1