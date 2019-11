EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face au Stade Brestois

Le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Stade Brestois, ce samedi soir à 20 heures. Les Canaris, qui restent sur quatre revers d'affilée en championnat, vont tenter de réagir face à un adversaire qu'ils n'ont plus battu en Ligue 1 depuis 34 ans.

La joie du milieu de terrain, Ludovic Blas, après son premier but en Ligue 1 sous les couleurs du FC Nantes, le 10 novembre dernier.

Brest, France

A l'époque, José Touré, Loïc Amisse et Vincent Bracigliano avaient permis aux Jaunes et Verts de l'emporter 3 à 1. C'était le 27 septembre 1989. Depuis, les Canaris n'ont plus jamais ramené les trois points du stade Francis-Le Blé, à Brest, en Ligue 1.

Et il ne sera pas simple de balayer cette statistique. Le FC Nantes, privé de Nicolas Pallois, Andréi Girotto et de ses supporters, arrive en plein doute, vaincu lors de ses quatre dernières sorties en championnat. Et il doit faire face au forfait de dernière minute de son milieu de terrain Mehdi Abeid.