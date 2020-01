EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face aux Girondins de Bordeaux

Les Canaris, cinquièmes au coup d'envoi, accueillent les Girondins de Bordeaux, ce dimanche après-midi à la Beaujoire. Plus de 30.000 personnes pourraient assister à la rencontre qui sera placée sous le signe de l'hommage, plus d'un an après le décès de l'ancien attaquant du FC Nantes Emiliano Sala.

Nantes, France

Il y a 11 mois, Nicolas Pallois embrasait la Beaujoire à la 51è minute. Une reprise de volée du pied gauche à la suite d'un corner magistralement frappé par Valentin Rongier, au deuxième poteau. Et puis ce poing rageur pour célébrer ce but si particulier, un mois après le décès d'Emiliano Sala dont il était très proche. 11 mois après, l'émotion devrait être toujours palpable, ce dimanche, dans un stade qui rendra une nouvelle fois hommage à l'ancien chouchou de la Beaujoire. Pour l'occasion, la barre des 30.000 spectateurs pourrait être franchie pour la quatrième fois de la saison.

à lire aussi Cinq supporters de Cardiff City en pèlerinage à Nantes un an après la disparition d'Emiliano Sala

Un derby de l'Atlantique à enjeu

Le FC Nantes entame une série de six matchs en moins d'un mois et la capitaine Abdoulaye Touré prévient : "On se doit d'en fait plus, que ce soit individuellement ou collectivement. On a vraiment un coup à jouer et on a les capacités pour relever ce défi." Son entraîneur, Christian Gourcuff, reste lui plus mesuré et sait que le moindre faux pas pas pourrait faire dégringoler son équipe au classement. "Le championnat n'a pas encore livré son verdict parce-qu'il est très serré, détaille le technicien sous contrat avec les Jaunes et Verts jusqu'en juin 2021. On connaîtra en grande partie nos ambitions sur la fin de la saison au terme de ces matchs."

Pour ne pas revivre le même scénario qu'il y a deux ans lorsque les protégés de Claudio Ranieri s'étaient écroulés après les festivités de Noël, les Canaris seraient bien inspirés d’enchaîner en Ligue 1 après leur succès probant à Saint-Etienne et de prendre par la même occasion leur revanche sur Bordeaux, après la déconvenue du mois de novembre. L'occasion pour les coéquipiers du jeune Thomas Basila qui devrait être titularisé en défense, en l'absence de Nicolas Pallois et Molla Wagué, de remettre les pendules à l'heure alors que les Jaunes et Verts n'ont gagné qu'un seul de leurs neuf derniers derbys de l'Atlantique.