EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match entre Bordeaux et Lens sur France Bleu Gironde

Le seul point positif dans la situation des Girondins de Bordeaux, c'est qu'ils ont encore leur destin entre leurs mains. Avec deux points d'avance (39 points) sur le FC Nantes (37 points), barragiste et 18è du championnat, les Marine et Blanc ont encore un infime matelas d'avance sur la zone de relégation avant d'affronter le RC Lens à domicile, ce dimanche soir à 21h pour le compte de la 36è journée. En revanche, les Canaris affrontent Dijon, la lanterne rouge déjà reléguée en Ligue 2, avec l'espoir de sortir de la zone rouge.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Lens, une club qui a très bien travaillé"

Les dynamiques des deux équipes sont aux antipodes. D'un côté, les Girondins de Bordeaux sont en chute libre avec 12 victoires sur les 15 derniers matchs, un niveau de confiance collective au plus bas et une défense qui s'effrite à vue d'oeil. De leur côté, les Lensois restent sur deux défaites contre le PSG et Lille - les deux équipes qui jouent le titre - mais ils n'ont perdu que trois matchs sur les 15 derniers. Solides et joueurs, les Nordistes impressionnent même le technicien girondin : "C'est un exemple. C'est un club promu avec un tout jeune entraîneur qui est en train de faire la pige à tout le monde", note Jean-Louis Gasset.

Par des biais différents, on peut bien travailler sans avoir à dépenser des tonnes. Je dis bravo - Jean-Louis Gasset

Le coach bordelais a aussi été dithyrambique à propos de la gestion du recrutement des Sang et Or : "Ils ont recruté, je crois huit ou neuf joueurs avec 20 millions d'euros. [...] Ça veut dire que si l'on travaille bien, voilà ce qui arrive. Par des biais différents, on peut bien travailler sans avoir à dépenser des tonnes. Je dis bravo."

Jean-Louis Gasset envoie-t-il un message à sa direction ou est-il simplement tombé sous le charme des Artésiens ? Il ne répond pas vraiment quand on lui demande et se contente d'expliquer que "c'est ce qu'il faudra faire". Toutefois, il paraît peu probable que l'expérimenté coach des Girondins ait lancé gratuitement cette tirade panégyrique à l'égard des Nordistes.