EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match entre Dijon et les Girondins de Bordeaux sur France Bleu Gironde

Les Girondins ne répondent plus. Depuis leur succès face à Angers le 24 janvier, ils n'ont plus levé les bras. Un nul et six défaites, série en course, qui les a fait glisser à la 15ème place du classement.

A dix journées de la fin, les joueurs de Jean-Louis Gasset comptent huit points d'avance sur le barragiste, Nîmes. Pas encore de quoi s'affoler. A condition de freiner cette descente aux enfers et d'aller chercher les deux ou trois victoires qui leur manquent.

Dijon, proie idéale

"Urgence de points, bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, nuance l'entraîneur. Le problème c'est nous. Si on voit les Girondins à Nîmes, on est inquiet, si on voit l'équipe de Paris... C'est le mental qui joue."

Paul Baysse : "Si on met la même envie de faire des choses bien ensemble, je ne me fais pas d'inquiétude pour les dix matchs restants." Copier

Le déplacement à Dijon est sans doute l'occasion idéale. Le DFCO, bon dernier du classement, n'a gagné que deux fois depuis le début de saison. Un changement d'entraîneur en novembre n'a pas permis de recréer une dynamique après une entame cauchemardesque.

Bordeaux se déplace chez une équipe qui a perdu ses huit derniers matchs. C'est donc vraiment le moment de retrouver le chemin de la victoire. Un match qu'elle abordera sans son capitaine Laurent Koscielny, suspendu, mais avec Paul Baysse et Toma Basic qui reviennent de blessure.

