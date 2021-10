EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match Girondins de Bordeaux-Reims sur France Bleu Gironde

Le précipice n'est pas loin pour les Girondins de Bordeaux. Les hommes de Vladimir Petkovic n'ont gagné qu'un match cette saison (2-1 à Saint-Étienne) et courent toujours après un premier succès à domicile. Pour faciliter cela, la direction abaisse le prix à cinq euros pour les moins de 16 ans et un tarif plancher à 10€ et espère que les joueurs seront galvanisés par un stade un peu plus rempli que lors des premières journées de championnat (18 300 de moyenne hormis l'opération réalisée lors de Bordeaux-Nantes). Avec neuf points en onze rencontres de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux seraient bien inspirés de battre Reims pour se donner de l'air.

