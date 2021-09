EN DIRECT - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux mènent à Saint-Etienne

L'AS Saint-Étienne reçoit les Girondins de Bordeaux ce samedi à 21h pour le compte de la 6è journée de Ligue 1. Les deux équipes sont respectivement 19 et 20è au classement et n'ont toujours pas gagné. Les Bordelais ont rapidement ouvert la marque par Hwang (0-1).

Le bas de tableau de la Ligue 1 propose un duel historique de notre championnat. Ce samedi, l'AS Saint-Étienne et ses 10 titres de première division reçoit les Girondins de Bordeaux qui en comptabilisent six. Premier coup dur pour les Girondins avec l'absence de Laurent Koscielny, diminué par une blessure à la cheville gauche. Mais les Bordelais ont bien réagi, en ouvrant le score dès la septième minute de jeu par Hwang Ui-Jo, parfaitement servi par Yacine Adli. Le Sud-Coréen inscrit son premier but de la saison.

Deux situations litigieuses à signaler : le latéral girondin Ricardo Mangas s'est écroulé dans la surface stéphanoise à la suite d'un centre venu de la droite,(10') puis Hamouma est lui tombé au contact de Gregersen. A chaque fois l'arbitre de la rencontre n'a pas sifflé de pénalty. Il a même sorti un carton jaune pour l'attaquant stéphanois (17').

Environ 20.000 supporters des Verts sont présents pour pousser leur équipe qui n'a toujours pas gagné et qui pointe à la 19è place avec trois points. Ce match est une opportunité pour les Marine et Blanc de lancer leur saison car leurs prochains adversaires seront d'un tout autre calibre : Montpellier, Rennes puis Monaco.