EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match Strasbourg-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Après deux défaites de suite face à Lille et Saint-Étienne, les Girondins de Bordeaux se déplacent en Alsace pour affronter Strasbourg pour le compte de la 16è journée de Ligue 1. Les Bordelais ont montré certaines limites lors de leur dernière défaite à domicile contre les Verts, notamment de la fatigue et une inefficacité qui dure depuis le début de la saison (15 buts inscrits en autant de rencontres). Avant de prendre quelques jours de repos bien mérités pour passer les fêtes de fin d'année, les Girondins affrontent donc deux équipes (Strasbourg et Reims) qui flirtent avec la zone de relégation avec une obligation de prendre des points s'ils ne veulent pas voir les équipes mal classées les rattraper.