EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match Strasbourg-Bordeaux sur France Bleu Gironde

La crise semble profonde aux Girondins de Bordeaux après la défaite à domicile face à Brest (1-2) ce dimanche. Le président Gérard Lopez et son directeur sportif Admar Lopes ont tous deux, distinctement, pris la parole pour demander une réponse des joueurs après cette nouvelle désillusion. Les Marine et Blanc sont 17è et ont la plus mauvaise défense du championnat avec 32 buts encaissés en 15 matches. Vladimir Petkovic conserve le soutien de ses dirigeants mais pour combien de temps. Autant dire qu'une réaction est très attendues du côté du Stade de la Meinau face à des Strasbourgeois qui n'ont plus perdu à domicile depuis deux mois.

Strasbourg-Bordeaux, le match est à vivre dès 18h30 en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde avec Yon Ecenarro et Yvan Plantey.