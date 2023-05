EN DIRECT - Ligue 1: suivez le match Troyes - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Le PSG sous pression et attendu au tournant. Après sa défaite la semaine passée au Parc contre Lorient (1-3) , le club de la capital a un déplacement très important, ce dimanche à 20h45. Face à un adversaire, Troyes, en chute libre et déjà un pied et quatre orteils en Ligue 2. Les hommes de Patrick Kisnorbo sont en effet 18e au classement et sur une série de 16 matches sans victoire en championnat.

ⓘ Publicité

Semaine agitée à Paris

Mais le PSG a vécu une semaine très mouvementée, entre l'absence de Messi à l'entraînement après une virée en Arabie Saoudite - l'Argentin, suspendu par le club, s'est excusé - et opération coup de point du ** Collectif ultra Paris mercredi à la Factory, le siège administratif du club .

Des Ultras privés d'ailleurs de déplacement, leurs billets ont été bloqués par le club . Il n'y aura donc que 450 supporters parisiens dans le parcage, sur les 900 escomptés. Des Ultras qui devraient tout de même faire le déplacement.

Ajoutez à cela les nombreuses absences, celle de Nuno Mendes, Hakimi, Messi, Mukiele, Kimpembe, Neymar ou encore Pembélé et ce match ressemble à traquenard pour les joueurs de la capitale. des Parisiens qui ne comptent plus que 3 petits points d'avance au classement sur le RC Lens, vainqueur samedi soir de Marseille sur sa pelouse.

Troyes-PSG une rencontre à suivre en intégralité, dès 20h30, sur l'antenne de France Bleu Paris en compagnie de Pia Clemens, Eric Rabesandratana, et Julien Froment depuis le stade de l'Aube.

loading