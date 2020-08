EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le premier match de la saison du FC Nantes face aux Girondins de Bordeaux

167 jours après sa triste défaite face à Angers (2-0), les Canaris retrouvent les pelouses de Ligue 1. Les coéquipiers de Moses Simon et Pedro Chirivella se déplacent, ce vendredi soir, à Bordeaux en match d'ouverture du championnat. Pour ce match "plein d'incertitudes" de l'aveu même de Christian Gourcuff, compte tenu du contexte sanitaire, les Jaune et Verts devront se passer d'Abdoulaye Touré, Denis Petric, Mehdi Abeid et Jean-Charles Castelletto, positifs au coronavirus. Anthony Limbombe victime d'une déchirure aux adducteurs, Renaud Emond "trop juste" et Molla Wagué en phase de reprise ne seront pas non plus de ce derby de l'Atlantique.

Le FC Nantes pour une première victoire face à Bordeaux en match d'ouverture ?