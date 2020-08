EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le premier match du FC Nantes à la Beaujoire face au Nîmes Olympique

Renaud Emond, Molla Wagué, Jean-Charles Castelletto, Denis Petric, etc. La liste des joueurs de retour de blessures ou guéris du coronavirus est longue comme le bras. Et ce n'est pas pour déplaire à Christian Gourcuff. "On va retrouver un groupe plus compétitif", explique le technicien breton qui attaque sur sa deuxième saison sur le banc des Canaris. Face au Nîmes Olympique, surprenant leader de la Ligue 1 après son succès éclatant (4-0) contre Brest, l’entraîneur du FC Nantes va pouvoir aligner son équipe type, excepté peut-être Abdoulaye Touré, testé positif au Covid-19. Une équipe attendue au tournant après un timide derby de l'Atlantique, la semaine passée face aux Girondins de Bordeaux (0-0).

à lire aussi FC Nantes : un stade de la Beaujoire version Covid-19 pour le premier match de la saison

Un succès des Canaris à la Beaujoire, neuf mois après ?