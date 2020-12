EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le premier match du FC Nantes version Patrick Collot face à Dijon

Au FC Nantes, cette semaine a paru une année tant il s'est passé de choses depuis la déroute contre Strasbourg (0-4), dimanche dernier, le match "de la honte", dixit Patrick Collot. En sept jours, les Canaris ont dit au revoir à leur entraîneur en poste depuis 16 mois, Christian Gourcuff, vu des enquêteurs perquisitionner des documents à la Jonelière et du composer avec la colère des supporters, dirigée vers les dirigeants. "J'essaie de faire abstraction de tout ça", élude l'intérimaire Patrick Collot sur le banc, ce dimanche face à la lanterne rouge du championnat, Dijon, et jusqu'à la trêve hivernale.

En une poignée de jours, l'Avignonnais de 53 ans a tenté "mettre en place [s]es idées et [s]on fonctionnement et de redynamiser le groupe pour aligner l’équipe la plus performante possible, dit-il. Je pense qu’il y a besoin de renouveau." Arrivé sur les bords de l'Erdre dans les bagages de Vahid Halilhodžić, en septembre 2019, Patrick Collot va vivre le quatrième intérim de sa carrière, le second chez les Canaris. Et sa mission s'annonce aussi courte que délicate. Désormais à la tête de l'équipe, il va s'attacher, contre le dernier de la Ligue 1, à "retrouver une solidité défensive, car on prend trop de buts", indique-t-il. Pour parvenir à stopper cette série de quatre matchs sans succès, le successeur de Christian Gourcuff va changer de système tactique. Et des surprises dans la composition de départ de sont pas à exclure.

FC Nantes - Dijon FCO : une rencontre à suivre en direct et en intégralité, dès 14h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au stade de la Beaujoire, Clément Lebas et leurs consultants en studio.

Le FC Nantes n'a plus gagné qu'un seul de ses six derniers matchs