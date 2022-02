EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Lens-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Lens ce dimanche pour le compte de la 24è journée de Ligue 1. Les Marine et Blanc sont avant-derniers et viennent de mettre à pied leur coach, Vladimir Petkovic. Jaroslav Plasil assure l'intérim en attendant l'arrivée de David Guion.

Les Girondins de Bordeaux avancent à Lens sans confiance, ni coach, ce dimanche. Vladimir Petkovic a été mis à pied par la direction à cause de son incapacité à redresser la barre. Jaroslav Plasil, ancien milieu bordelais désormais reconverti adjoint, prend les rênes de l'équipe pour ce déplacement dans le Pas-de-Calais. Un match de la 24è journée de Ligue 1 qui pourrait précipiter les Marine et Blanc à la dernière place de Ligue 1.

Lens-Bordeaux, match à vivre à partir de 16h30 avec Yon Ecenarro et Yvan Plantey, sur France Bleu Gironde.

Le groupe et les absents

Bordeaux se déplace sans Benoît Costil et Jimmy Briand (blessés), Ignatenko (suspendu) et Zerkane, Mexer et Traoré (choix). Le RC Lens sera aussi privé de plusieurs joueurs importants dont le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux, Jonathan Gradit. Comme il l'expliquait dans 100% Girondins ce jeudi, il souffre d’une lésion musculaire au mollet. Wesley Saïd est aussi blessé et Yannick Cahuzac est suspendu.