EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Lille-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Un déplacement très compliqué attend les Girondins de Bordeaux dans le Nord. Les Marine et Blanc affrontent Lille au Stade Pierre Mauroy, ce dimanche à 17h pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Les Bordelais défient une équipe de Lille très séduisante dans le jeu depuis le début de saison et qui, malgré un défaite en milieu de semaine face au Celtic Glasgow, est qualifiée en phase finale d'Europa League. Meilleure défense de Ligue 1 et l'une des meilleures attaques du championnat, la formation entraînée par Christophe Galtier est l'équipe qui a "un des plus beaux football actuellement", assure Jean-Louis Gasset, le coach bordelais.