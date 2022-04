EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Lille-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Bordeaux a neuf matches pour sa peau. Bon dernier du classement avec cinq points de retard sur le barragiste stéphanois, il joue ce samedi à Lille, 6ème et toujours dans la course aux tickets européens.

Au delà de la difficulté sportive, les Girondins vont devoir mettre de côté les événements qui ont pollué leurs deux dernières semaines et notamment les remous qui ont suivi les accusations de racisme à l'encontre des supporters et le climat très tendu entre les Ultras et les joueurs.

Même si les Bordelais restent sur cinq revers de rang face au LOSC, dont une défaite (2-3) au Matmut Atlantique en décembre, tout point pris dans le Nord serait un encouragement sur le chemin de l'opération maintien.

Lille-Bordeaux, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Dorian Bercheny et Yon Ecenarro.