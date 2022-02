EN DIRECT Ligue 1 : suivez Lille - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Ce dimanche à 20h45, le PSG clôture la 23e journée de Ligue 1 avec un match à Lille. Des retrouvailles entre le champion en titre lillois et son dauphin parisien que vous allez suivre en intégralité sur France Bleu Paris.

On vous parle d'un temps que les moins de deux mois ne peuvent pas connaître. Un temps où le PSG s'imposait encore à l'extérieur en Ligue 1. Depuis le 28 novembre et sa victoire à St-Etienne (1-3), le leader du championnat de France ne gagne plus hors de son Parc des Princes.

À 9 jours de son match, le PSG a besoin de se rassurer et un résultat à Lille irait dans ce sens. Ce soir à 20h45 au Stade Pierre Mauroy, le PSG affronte un champion en titre actuellement 11eme de L1.

Cette rencontre est bien évidement à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.