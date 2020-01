EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Lille-PSG sur France Bleu Nord

Lille, France

En route vers l'exploit. Dans un stade Pierre-Mauroy à guichets fermés, Lille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Les Lillois restent sur deux défaites de rang en championnat (à Monaco et à Dijon) et une élimination aux tirs au but en demi-finale de la coupe de la Ligue face à Lyon. Mais face à l'ogre parisien, ce ne sera pas simple, les joueurs de la capitale sont solides leader du championnat et rien ne semble pouvoir les arrêter. Coup d'envoi du choc à 21 heures en direct sur France Bleu Nord.

Lille maître à la maison

Les Dogues sont invaincus à domicile cette saison (8 victoires, deux nuls), seule équipe de Ligue 1 à afficher pareil bilan. Une série à maintenir ce dimanche face à Paris. Cette saison, Lille ne montre pas du tout le même visage à Pierre-Mauroy ou à l'extérieur. Les supporters gardent tous en tête ce succès l'an passé contre le PSG, victoire 5-1.

Le direct