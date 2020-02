EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Lille-Rennes sur France Bleu Nord

Lille, France

Confirmer. C'est le maître mot côté lillois ce mardi pour la réception du Stade Rennais à Pierre-Mauroy lors de la 23e journée de Ligue 1. Un choc entre des Dogues 4e et des bretons sur la dernière marche du podium six points devant. Les footballeurs nordistes tenteront de signer un deuxième succès de suite après leur victoire samedi à Strasbourg (2-1). Ce n'est plus arrivé en championnat depuis décembre. Coup d'envoi du match à 19 heures en direct et en intégralité sur France Bleu Nord.

La confirmation du duo Osimhen-Remy ?

Christophe Galtier devrait confirmer ce mardi face à Rennes sont 4-4-2 classique avec la paire Loïc Remy et Victor Osimhen devant. Le duo s'est montré intéressant face à Strasbourg samedi. L'entraîneur lillois ne cesse de répéter que "c'est l'avenir" pour Lille cette saison en l'absence de Yussuf Yazici et en attendant le retour de Timothy Weah. Un choix d'autant plus pertinent que Loïc Rémy est en forme depuis le début de l'année avec des buts en coupe.

