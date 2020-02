EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Lille-Toulouse sur France Bleu Nord

Vite passer à autre chose. Après la défaite contre Marseille (2-1) et l'épisode Boubakary Soumaré, Lille reçoit Toulouse pour repartir du bon pied ce samedi soir à Pierre-Mauroy pour la 26e journée de championnat. Les Dogues ont tiré un trait sur la deuxième place de la Ligue 1 mais encore sur la Ligue des champions. Dans cette course à la troisième place avec Monaco et Rennes, le Losc doit absolument s'imposer contre la lanterne rouge de la Ligue 1. Le milieu Benjamin André et le défenseur Gabriel reviennent de suspension. Coup d'envoi du match à 20 heures en direct et en intégralité sur France Bleu Nord.

Le direct