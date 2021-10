EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Lorient-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Les Girondins de Bordeaux flirtent avec la zone de relégation en ce début de Ligue 1. Ce dimanche à 15h, Bordeaux se déplace à Lorient pour le compte de la 11è journée de Ligue 1. Pour l'instant, les Marine et Blanc n'ont gagné qu'un seul match cette saison, à Saint-Étienne. Ils doivent rapidement capitaliser et engranger des points face des équipes d'un standing équivalent au leur. De leur côté, les Lorientais sont invaincus à domicile mais n'ont plus gagné un match depuis un mois. À domicile, les Merlus sont redoutables et ont fait tomber Monaco (1-0), Lille (2-1) et enfin Nice (1-0).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix